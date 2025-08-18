Yeşilçam’ın 'Mahmut Hocası'nın 54 Yıllık Sırrı! Kızı Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı… Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2003 yılından bu yana demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam’ın usta sanatçılarından, Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, hastalığı nedeniyle kendini kamuoyundan soyutlamış, 2008 yılında hayatını kaybetmişti.

Münir Özkul'un Hababam Sınıfı sahnelerinden bir kare

93 yaşında vefat eden geleneksel Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının 100’üncü doğum gününde bilinmeyenlerini anlattı.

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Güner Özkul’un Adile Naşit itirafı ise herkesi duygulandırdı.

"EVLİ SANIYORDU”

Babasının Adile Naşit’le çok yakın dost olduğunu söyleyen Özkul “Babamın can dostuydu. Birçok kişi babamla Adile Teyze’yi gerçek karı koca sanmış. Onun kadar bonkör, onun kadar kalender bir insan çok az gelir dünyaya” dedi.

Adile Naşit- Münir Özkul

Babasının çok çapkın olduğunu belirten Güner Özkul, ‘Kızım seni sevmedi’ diyerek çok sayıda kişiden ayrıldığını söyledi. Özkul “Çok zampara bir adamdı. Kaç kadından beni bahane ederek kurtuldu” diye konuştu.

Münir Özkul ve kızı Güner Özkul

Seyircilerin aklında ve gönlünde "Mahmut Hoca", "Yaşar Usta" ve "Turşucu Kazım" rolleriyle yer eden usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak 2018’de vefat etti. Özkul’un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

İstanbul'da 1925'te dünyaya gelen sanatçı, 1940'ta İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyken Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başladı.

Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel olan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Özkul, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar", John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinde rol aldı.

Sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yanı sıra özel tiyatrolarda da görev yaptı. Özkul, Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

İsmail Dümbüllü'nün Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu verdiği Özkul, 1978'de Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunundaki rolüyle "Avni Dilligil", "Ulvi Uraz", "İsmet Küntay" ve "İsmail Dümbüllü" ödüllerini kazandı.

KEL MAHMUT" TİPLEMESİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Münir Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. Canlandırdığı karakter rolleriyle büyük beğeni kazanan Özkul, özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. Sanatçı, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" tiplemesiyle hafızalara kazındı.

UNUTULMAZ YAPIMLAR

"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" adlı kalabalık kadrolu aile filmlerinde Adile Naşit ile rol alan sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

MUHSİN ERTUĞRUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Özkul, "Sev Kardeşim" filmindeki rolüyle 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 "Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü" alırken, 2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde "Onur Ödülü"ne, 2014'te 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne, 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Televizyon dizilerinin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda "Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu" ve "Şaban ile Şirin"de rol aldı.

"DEVLET SANATÇISI" UNVANI VERİLDİ

Münir Özkul, 1980'de yapılan jübileyle 40'ıncı sanat yılını, 1996'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ise 55'inci sanat yılını kutladı. Özkul'a, Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi