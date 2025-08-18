1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti!

'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kırbağ'ın vefatını Melike Demirağ duyurdu. Peki, Banu Kırbağ kimdir, nereli? Banu Kırbağ öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

Son Güncelleme:
1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1970’li yıllara damgasını vuran usta sanatçı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Melike Demirağ duyurdu.

1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti! - Resim : 1

Demirağ sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu’cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Banu Kırbağ 2 Mart 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe 1969 yılında lise öğrencisi iken okul orkestrasında amatör olarak solistlik ile başladı. Okulu ile birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. Daha sonra profesyonel sahne hayatına atıldı.

1972 yılında Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu. Ölsem de Bir Kalsam da Bir ve Unutulur ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl başladığı, Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de 5 yıl şan, solfej, armoni, kontrşan, kontrpuan, düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın daveti ile “Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri”nde Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi. Kendisi için yazılmış bir Umur Bugay müzikalinde Alpay İzer ile birlikte rol aldı ve ilk tiyatro-müzikal deneyimini bu oyunla kazandı.

1982 yılında “Anlatamıyorum” albümü için birçok besteci ile görüştü ancak sonuç alamadı. O dönemde yavaş yavaş başladığı beste çalışmalarına ağırlık verdi, 2 yıl boyunca yoğun çalıştı. Albümün 6 şarkısını ürettiklerinden seçerken Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör unvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayımlandı.

1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı ve kendi bestelediği Bir Bahar Aşkısın'ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Yarışmada Kırbağ şarkının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi unvanını aldı. Bu yarışmada “Güneş Gazetesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. 1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği Bırak Ellerimi ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü.

BANU KIRBAĞ ÖLDÜ MÜ?

Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ'ın ölüm haberini Melike Demirağ duyurdu.

Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle YıkıldıDoğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle YıkıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya Türk Halk Müziği
Son Güncelleme:
Sabancılar’ın Sır Gibi Saklanan Veliahtı Ortaya Çıktı! Arzu Alara'nın Yüzü İlk Kez Görüntülendi Sabancılar’ın Sır Gibi Saklanan Veliahtı Ortaya Çıktı! Arzu Alara'nın Yüzü İlk Kez Görüntülendi
Yeşilçam’ın 'Mahmut Hocası'nın 54 Yıllık Sırrı! Kızı Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı… Herkes Bunu Konuşuyor Yeşilçam’ın 'Mahmut Hocası'nın 54 Yıllık Sırrı! Kızı Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı… Herkes Bunu Kon
Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle Yıkıldı Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı