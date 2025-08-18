1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1970’li yıllara damgasını vuran usta sanatçı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Melike Demirağ duyurdu.

Demirağ sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu’cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Banu Kırbağ 2 Mart 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe 1969 yılında lise öğrencisi iken okul orkestrasında amatör olarak solistlik ile başladı. Okulu ile birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. Daha sonra profesyonel sahne hayatına atıldı.

1972 yılında Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu. Ölsem de Bir Kalsam da Bir ve Unutulur ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl başladığı, Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de 5 yıl şan, solfej, armoni, kontrşan, kontrpuan, düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın daveti ile “Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri”nde Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi. Kendisi için yazılmış bir Umur Bugay müzikalinde Alpay İzer ile birlikte rol aldı ve ilk tiyatro-müzikal deneyimini bu oyunla kazandı.

1982 yılında “Anlatamıyorum” albümü için birçok besteci ile görüştü ancak sonuç alamadı. O dönemde yavaş yavaş başladığı beste çalışmalarına ağırlık verdi, 2 yıl boyunca yoğun çalıştı. Albümün 6 şarkısını ürettiklerinden seçerken Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör unvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayımlandı.

1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı ve kendi bestelediği Bir Bahar Aşkısın'ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Yarışmada Kırbağ şarkının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi unvanını aldı. Bu yarışmada “Güneş Gazetesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. 1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği Bırak Ellerimi ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü.

