Sabancılar’ın Sır Gibi Saklanan Veliahtı Ortaya Çıktı! Arzu Alara'nın Yüzü İlk Kez Görüntülendi

2021'de görkemli ve şatafatlı bir düğünle evlenen Hacı ve Nazlı Sabancı, 2023'te ilk bebeklerine kavuşmuş, sosyetik çiftin çocuklarının ismini Arzu Alara koyduklarını açıklaması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Nazlı Sabancı'nın kızının yüzünü gizlediği fotoğraflar

EMOJİLERLE GİZLİYORDU

Çift bugüne kadar çocuklarını medyadan saklamış, yüzünü göstermeyerek fotoğraflara kalp emojisi koymuştu.

Arzu Alara'nın yüzünde yine emoji var

ARZU SABANCI TİYE ALMIŞTI

Arzu Sabancı’nın kızının yüzünü hiç göstermemesi bir ara kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın da tepkisini çekmişti. Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı

Sosyetenin diline düşen gündemin ardından bir ilk yaşandı. Sabancıların veliahtı Alara’nın yüzü ilk kez görüldü.

Sabancılar'ın torununun yüzü ilk kez görüldü

DOĞUM GÜNÜ FOTOSUNDAN SIZDI

İki gün önce 15 Ağustos'ta Alara’nın doğum günü partisi yapıldı. Doğum günü partisine ait görüntüler hem babaannesi Arzu Sabancı hem de annesi tarafından paylaşıldı. Arzu Alara yine kalpli emojilerle kapatıldı ancak arkadan çekilen pozlar çekti.

YÜZÜ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Blokyağmuru sosyal medya hesabına gelen bir fotoğrafta, Alara’nın yüzünü ilk kez görüldü. Sabancılar’ın kızı kısa sürede gündem oldu.