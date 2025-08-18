Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyon tarihinde birçok önemli dizi ve filmlerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Farah Zeynep Abdullah, aldığı acı haberle yıkıldı.

36 yaşına giren Abdullah, doğum günü için gelen kutlama mesajlarına teşekkür ederek neden kutlama yapmama sebebini duyurdu.

ALDIĞI ACI HABERLE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, takipçilerine yaptığı açıklamada acı haberi paylaştı.

Abdullah, “Çok teşekkürler doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım doğum günümü. Çok zor bir iki gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti, dün hayat çok acayip” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü oyuncu, aldığı acı haber nedeniyle doğum günü kutlamalarını ileri bir tarihe ertelediğini belirtti. Abdullah’ın paylaşımı, hayranlarından destek mesajları aldı.

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. Babası Irak kökenli, annesi ise Boşnak ve Erzincan kökenli olan oyuncu, ailesinin köklü geçmişiyle sık sık gündeme geliyor. Lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesi’nde başladıktan sonra İngiltere’ye taşıyan Abdullah, University of Kent’te Fransızca ve drama eğitimi aldı.

