Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle Yıkıldı

36 yaşına giren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aldığı haberle dünyası başına yıkıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu, yakın bir arkadaşının vefat ettiğini ve bundan dolayı kutlamaya yapmayacaklarını belirtti.

Türk televizyon tarihinde birçok önemli dizi ve filmlerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Farah Zeynep Abdullah, aldığı acı haberle yıkıldı.

36 yaşına giren Abdullah, doğum günü için gelen kutlama mesajlarına teşekkür ederek neden kutlama yapmama sebebini duyurdu.

ALDIĞI ACI HABERLE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, takipçilerine yaptığı açıklamada acı haberi paylaştı.

Abdullah, “Çok teşekkürler doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım doğum günümü. Çok zor bir iki gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti, dün hayat çok acayip” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü oyuncu, aldığı acı haber nedeniyle doğum günü kutlamalarını ileri bir tarihe ertelediğini belirtti. Abdullah’ın paylaşımı, hayranlarından destek mesajları aldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. Babası Irak kökenli, annesi ise Boşnak ve Erzincan kökenli olan oyuncu, ailesinin köklü geçmişiyle sık sık gündeme geliyor. Lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesi’nde başladıktan sonra İngiltere’ye taşıyan Abdullah, University of Kent’te Fransızca ve drama eğitimi aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

