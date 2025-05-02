Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.5'lik depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

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Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak kaydedildi.

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Ege Denizi'nde saat 22.33'te 3.1 büyüklüğünde, yerin 9.8 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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