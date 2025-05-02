Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.5'lik depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
EGE DENIZI https://t.co/gyZC9KDvwp
02.05.2025, 20:58:44 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 14.2 km#Kandilli
BİR KEZ DAHA SALLANDI
Ege Denizi'nde saat 22.33'te 3.1 büyüklüğünde, yerin 9.8 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
EGE DENIZI https://t.co/YjW1Mf40ZJ
02.05.2025, 22:33:13 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 9.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: