Baharın Ortasında Şaşkına Çeviren Görüntü! O İllerde Hayat Kabusa Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gün içinde birçok il için sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu. Uyarıların ardından Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, sel ve su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü.

ANKARA

Ankara'da dün başlayan yoğun yağışlar bugün de devam ediyor. Gün boyu etkili olan yağışlar beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle, Etimesgut ve Kahramankazan'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ankara'da yağışın akşam saatlerinde de etkili olacağı öğrenildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkenti, Aşağıekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dolu yağışından sonra ise hortum çıktı. Kısa süreli etkili olan hortum korkulu anlara neden oldu. Yağış sonrası birçok tarım alanında hasar oluştu. Meyve ağaçlarının dalları kırılırken, bazı araçların camları da dolu nedeniyle çatladı. Bölge halkı yetkililerden zarar tespit çalışması yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin önümüzdeki günlerde sahada inceleme yapması bekleniyor.

ADIYAMAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'Sarı' kodlu uyarı yaptığı kentler arasında yer alan Adıyaman’ın Besni ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar, aniden bastıran dolunun şiddeti karşısında şaşkınlık yaşarken, ilçe merkezinde yollar ve çatılar kısa sürede beyaza döndü. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız süren dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu doğuşu, daha sonra yerini bir süre sağanak yağışa bıraktı.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 4 saatlik periyotta bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır merkez, Ergani,Dicle,Eğil,Hani,Kocaköy, Lice ve Kulp ilçeleri ile Batman’da Sason ilçesi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya çevirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zemin beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

TOKAT

Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, çevreyi adeta karla kaplanmış gibi beyaza bürüdü. Dolu yağışına yaylada yakalanan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri ilerlemekte güçlük çekti.

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu. İlçede aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkisini sürdüren sağanak sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu.

Kaynak: İHA