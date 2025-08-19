Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz ve altın varaklı odasında yaptığı paylaşımla gündem olan avukat Cem Duman da var.

Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda artış görülürken, son olarak İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve aralarında suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, altın varaklı odasıyla sosyal medyada gündem olan avukat Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı - Resim : 1
Selahattin Yılmaz

ÜNLÜLERİN KUYUMCUSU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, ünlülerin sıkça tercih ettiği bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edilmişti. Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olmak" ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney TutuklandıSiyaset
Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Operasyon
Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Vahşeti! 9 Aylık Miran Bebeği Hayattan Kopardı Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Vahşeti! 9 Aylık Miran Bebeği Hayattan Kopardı
İstanbul'da 17 Milyon Liralık Kaza! Sürücü Bakın Kim Çıktı... İstanbul'da 17 Milyon Liralık Kaza! Sürücü Bakın Kim Çıktı...
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
Togg'dan Rakiplerini Kıskandıracak Güncelleme! T10F'in Menzili Artırıldı: Tesla'ya Fark Attı Togg T10F’in Menzili Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava
Cadde Ortasında Silahlı Saldırı! Kız Arkadaşıyla Yürürken Kurşun Yağdırdılar Cadde Ortasında Silahlı Saldırı
Pınar Altuğ Ateş Püskürdü! 'Hukuki Süreç Başlatıyorum' Pınar Altuğ Ateş Püskürdü
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...