Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı

Bir süredir suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda artış görülürken, son olarak İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve aralarında suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, altın varaklı odasıyla sosyal medyada gündem olan avukat Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Selahattin Yılmaz

ÜNLÜLERİN KUYUMCUSU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, ünlülerin sıkça tercih ettiği bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edilmişti. Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olmak" ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA