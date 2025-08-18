Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na Aydın'dan Seslendi: 'Yazıklar Olsun, Tarihin Çöp Sepetinde Kal'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılması muhalefet kanadından tepki çekerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Aydın'da miting düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde gerçekleşen mitinge eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'li belediye başkanları da katıldı. Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada doğrudan Özlem Çerçioğlu'na seslenirken, AKP'nin yaptığı şeyin "siyasi yan kesicilik" olduğunu söyledi.

'AYDIN EMANETİNİ GERİ İSTİYOR'

Özgür Özel, Aydın halkının dik duruşunu vurgulayarak "Sadece zeybek oynarken eğilen Aydın, merhaba! Yıllardır iradesini CHP'den yana koyan Aydın... Geçen hafta Aydın'ın iradesini gasp etmeye, hırsızlamaya kalktılar. Partilerinin kuruluş yıl dönümünde güya CHP'yi demorilize edecek, psikolojik üstünlüğü ele geçirecekler diye CHP'li büyükşehir belediye başkanını partilerine katmaya kalktılar. Biz de Aydın'a gelelim, Aydın'ı Aydın'dan gösterelim dedik. Bu meydanda bu kalabalığı toplayamayanlar görsün, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın'ın iradesi işte bu meydandadır. Aydın milletin kalesidir, milli iradenin kalesidir. Milletin istifa seslenişini duyun. Millet emanetini geri istiyor. Çünkü bir siyasi yan kesiciyle karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaçla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'HESAP SORACAĞIZ'

Yanındaki belediye başkanlarını işaret eden CHP lideri, "Bakın Egeli belediye başkanlarıma, onları da tehdit ediyorlar. Ama onlar boyun eğmedi, eğmeyecek! Aydın'ın üzerine kirli bir ampul takanlara söylüyorum; Aydın'ın iradesini bekleyin Hesap soracağız, hesap soracağız, hesap soracağız! CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür, kararlıdır. AKP siyaseti ise bugün aciz ve zavallıdır. 42 yıl ikinci parti olmuş, tenezzül etmemişiz, 23 yıl AKP kazanmış tenezzül etmemişiz. 19 Mart'ta darbeye kalkışanlar bilmeli, patron ne Erdoğan'dır ne Özel. Tek bir patron vardır, o da bu millettir" dedi.

'MURAT ÇALIK'TAN UTANMADIN MI?'

Özlem Çerçioğlu'nun soruşturma dosyasıyla tehdit edilip AKP'ye geçtiğini dile getiren Özel, "Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya içeri atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın tehdidine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana, batık şirketinin hisseleri AKP'ye geçince artana tek bir lafım var; yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun! Hasta haliyle cezaevinde kalan Murat Çalık'tan utanmadın mı? Tarihin çöp sepetinde kal. Artık Aydın'ın gündeminde yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama artık hayatın boyunca kaçtığın için korkarak yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NA SANDIK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık çağrısı yapan ana muhalefet lideri, "Erdoğan, senin seçimdeki adayın belli. CHP'nin Aydın adayı ise bu meydandaki bütün Aydınlılardır. Aydın'ın bütün efeleri, en uzak ilçenin en uzak köyünde helal oyunu gelip altı oka basmış kim varsa, bu haksızlık kimin içine sinmediyse ilk seçimde Aydın adayım odur. Erdoğan'a sesleniyorum, hadi gidelim sandığa bakalım Aydın'ı kim kazanıyor?" diye seslendi.

'ERDOĞAN SİZİ SEVMİYOR, FAKİRSİNİZ'

Aydın halkına hitap eden Özel, "Erdoğan sizi seviyor mu Aydın? Hayır, çünkü siz fakirsiniz. O zenginleri sever. Zeytinlikleri kesenleri sever, emekliyi, emekçiyi sevmez. Bundan tam 152 gün önce Tayyip Erdoğan dedi ki, 'Turpun büyüğü heybede. Bir ay olmadan birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Eşlerinin dostlarının yüzüne bakamayacaklar' dedi" sözlerine yer verdi.

'AKP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ'

İBB'ye yapılan operasyon hakkında konuşan Özel, "İBB'nin dosyasını açıkladım geçenlerde. Türkiye'de savcılar avukat tutmuş, masumları tehdide, şantaja yönlendirmek için avukatlar tutmuş. Mücahit Birinci gece 12'de gidiyor, bir buçuk sayfalık bir iftiraname koyuyor. Ekrem başkana, namuslu insanlara iftira, bir de diyor ki ver parayı savcı bey seni çıkaracak. Bu utanmazı ifşa ettik. Önce acımadı ki yaptılar, salağa yattılar. Oysa HSK'ya belgeleri, kayıt dökümlerini verdik. Sonra bir baktık, biri Mücahit Birinci denen meczup avukatı atmış. Birbirlerine girdiler, birbirlerini suçluyorlar" dedi.

'AHLAKİ ÜSTÜNLÜK BİZDE'

Utanacak bir şeyleri olmadığını vurgulayan CHP lideri, "Gözlerinizin içine baka baka söylüyorum 152 gün önce Tayyip Erdoğan 'Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar' dedi. Ben Erdoğan'a söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur, namusludur. Erdoğan ise siyasi yan kesicidir. CHP'liler birbirinizin yüzüne bakıyor musunuz? Partinize güveniyor musunuz? Evet. Biz bu haldeyken AKP'liler ise birbirini suçlamakta küfür etmektedir. Demek ki ahlaki üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Aydın'dan seslenelim; ey Erdoğan! Ben milletim, ben milli iradeyim! Adayımı bırak, sandığımı getir. Adayımı yanımda, sandığımı yanımda istiyorum. Hodri meydan!" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi