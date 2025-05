Avusturya'nın Türkiye'den Aldığı Kabakta Tehlikeli Madde: Marketlerden Toplatıldı

Dünyada gıda güvenliğine karşı endişeler sürerken, Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen ürünlerin birçoğu da geri gönderilmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF), insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Son olarak RASFF’a yapılan bildirimde, Türkiye’nin Almanya üzerinden Avusturya’ya gönderdiği kabakta, klorofenoksiasetik asit tespit edildiği öğrenildi. Durum marketlerde yapılan resmi kontrollerde ortaya çıktı. Türkiye’nin gönderdiği kabakların risk potansiyeli taşıdığı öğrenildi.

İlgili ürünlerin stoktan kaldırıldığı bildirildi.

KLOROFENOKSİ ASETİK ASİT NEDİR?

Klorofenoksi asetik asit (4-CPA), bitki büyüme düzenleyicileri arasında yer alan bir maddedir. Söz konusu madde, domates, kabak gibi ürünlerin yetiştiriciliğinde seralarda yaygın olarak kullanılır.

Bu maddenin bitki üzerindeki kalıntıları insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Söz konusu maddenin üreme organlarında doza bağlı olarak hücre ölümüne neden olduğu bilinirken, bir yandan da karaciğer yetmezliğine de yol açabileceği yönünde uyarılar vardır.

RASFF NEDİR?

RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed) Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi'dir. İlgili kontrol zincirinde halk sağlığına yönelik riskler tespit edildiğinde; hızlı bir şekilde duruma müdahale etmek ve bilgi akışını sağlamak için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan önemli bir araçtır.

1979'da oluşturulan RASFF, bilgilerin üye ülkeler arasında etkili bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlar. Bildirimler sisteme topluca ve verimli bir şekilde gönderilir, alınır ve yanıtlanır. Bugüne kadar RASFF sayesinde, birçok gıda güvenliği riski önlenmiştir.

RASFF'da ürün tipi: Gıda, Yem veya Gıda ile Temas Eden Madde şeklinde üç gruba ayrılır. Bildirim türleri ise RASFF Uyarısı, RASFF Bilgisi, RASFF Sınır Reddi ve RASFF Haberleri olarak sınıflandırılır. Yedi gün 24 saat işleyen bu sistemde belirlenen tehlikeler; yabancı madde, alerjen, mikrobiyolojik vb. gibi kategorilere ve tehlikenin sebep olduğu riskin derecesine göre gruplandırılır.