Avusturya'nın Türkiye'den Aldığı Kabakta Tehlikeli Madde: Marketlerden Toplatıldı

Türkiye'nin Avusturya'ya gönderdiği kabakların risk potansiyeli taşıdığı bildirildi. Söz konusu ürünler marketten apar topar toplatıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Avusturya'nın Türkiye'den Aldığı Kabakta Tehlikeli Madde: Marketlerden Toplatıldı

Dünyada gıda güvenliğine karşı endişeler sürerken, Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen ürünlerin birçoğu da geri gönderilmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF), insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Son olarak RASFF’a yapılan bildirimde, Türkiye’nin Almanya üzerinden Avusturya’ya gönderdiği kabakta, klorofenoksiasetik asit tespit edildiği öğrenildi. Durum marketlerde yapılan resmi kontrollerde ortaya çıktı. Türkiye’nin gönderdiği kabakların risk potansiyeli taşıdığı öğrenildi.

İlgili ürünlerin stoktan kaldırıldığı bildirildi.

KLOROFENOKSİ ASETİK ASİT NEDİR?

Klorofenoksi asetik asit (4-CPA), bitki büyüme düzenleyicileri arasında yer alan bir maddedir. Söz konusu madde, domates, kabak gibi ürünlerin yetiştiriciliğinde seralarda yaygın olarak kullanılır.

Bu maddenin bitki üzerindeki kalıntıları insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Söz konusu maddenin üreme organlarında doza bağlı olarak hücre ölümüne neden olduğu bilinirken, bir yandan da karaciğer yetmezliğine de yol açabileceği yönünde uyarılar vardır.

RASFF NEDİR?

RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed) Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi'dir. İlgili kontrol zincirinde halk sağlığına yönelik riskler tespit edildiğinde; hızlı bir şekilde duruma müdahale etmek ve bilgi akışını sağlamak için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan önemli bir araçtır.

1979'da oluşturulan RASFF, bilgilerin üye ülkeler arasında etkili bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlar. Bildirimler sisteme topluca ve verimli bir şekilde gönderilir, alınır ve yanıtlanır. Bugüne kadar RASFF sayesinde, birçok gıda güvenliği riski önlenmiştir.

RASFF'da ürün tipi: Gıda, Yem veya Gıda ile Temas Eden Madde şeklinde üç gruba ayrılır. Bildirim türleri ise RASFF Uyarısı, RASFF Bilgisi, RASFF Sınır Reddi ve RASFF Haberleri olarak sınıflandırılır. Yedi gün 24 saat işleyen bu sistemde belirlenen tehlikeler; yabancı madde, alerjen, mikrobiyolojik vb. gibi kategorilere ve tehlikenin sebep olduğu riskin derecesine göre gruplandırılır.

Etiketler
Avrupa Türkiye
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
DEVA Partisi’nden Kürtçe Öğretmen Atamaları İçin Bakan Tekin'e 10 Soruluk Önerge DEVA Partisi’nden Kürtçe Öğretmen Atamaları İçin Bakan Tekin'e 10 Soruluk Önerge
16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak Tapuya Yüzde 200 Zam! Ev, Arsa ve Tarla Bedelleri Cep Yakacak
İşi Bilen Kaçıyor, Yeni Gelen Bayılıyor: 100 Bin TL Maaşa Burun Kıvırıyorlar İşi Bilen Kaçıyor, Yeni Gelen Bayılıyor: 100 Bin TL Maaşa Burun Kıvırıyorlar
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu