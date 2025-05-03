Antalya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
Antalya'da annesinin elini bırakarak yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden kaçan 4 yaşındaki bir çocuk, annesinin elini bırakarak yola fırladı. Çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde, Manavgat Anaokulu yakınındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İlhan K'nin kullandığı 07 HG 109 plakalı otomobil, annesinin elinden kaçan küçük çocuğa çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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