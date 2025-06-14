İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu

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Astrolog Lyudmila Bulgakova, ilişkilerde empati eksikliği ve dengesiz davranışlar nedeniyle partnerlerini en çok yoran burçları açıkladı. İşte, duygusal enerjiyi tüketen o burçlar...

Başak: Eleştirinin Dozunu Kaçırabilir



Detaylara olan takıntısıyla bilinen Başak burcu, ilişkilerde de aynı titizliği gösterir. Ancak bu özellik zamanla yıpratıcı bir hale gelebilir. Partnerinin en küçük hatalarını bile büyütebilen Başaklar, memnuniyetsizliklerini sıkça dile getirerek karşı tarafı duygusal olarak baskı altına alabilir. Üstelik eleştirinin konusu büyük bir mesele olmasa bile, bir tartışma zemini yaratmaları kaçınılmazdır. Bu durum, ilişkide sürekli sorgulanan taraf olmayı zorlaştırır.

İkizler: Duygu ve Karar Dalgalanmalarıyla Yorabilir



İkizler burcu değişken doğasıyla tanınır. Bir gün romantik ve sevecenken, ertesi gün mesafeli ve ilgisiz olabilirler. Bu ani duygu geçişleri partnerlerinin kendilerini güvensiz ve istikrarsız hissetmelerine yol açar. Sürekli değişen fikirler ve kararsızlık hali, ilişkide "ne olacağını bilememe" duygusunu doğurur. Bu da zamanla partnerde duygusal yorgunluk yaratır.

Kova: Aşırı Sosyallik ve Duygusal Mesafe Arasında Sıkışma



Kova burçları özgürlüğüne düşkün ve yaratıcı yapılarıyla dikkat çeker. Ne var ki, bu sosyal ve enerjik halleri bazen partnerleri için fazla yoğun olabilir. Sürekli etkinlik halinde olmak ya da her duyguyu yüksek dozda yaşamak, ilişkide karşı taraf için bir noktadan sonra yorucu hale gelir. Ayrıca duygusal bağ kurmakta zorlanan Kova burçları, partnerlerinde duygusal kopukluk hissi yaratabilir.