Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzzettin köyü mevkisinde gerçekleşen kazada, D.S. idaresindeki 06 BVK 710 plakalı kamyonet ile M.Ş.’nin kullandığı 71 AJ 192 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, sürücüler ve yolcu İ.K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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