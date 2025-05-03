5 Gündür Kayıp Olarak Aranan İshak Öztürk'ten Acı Haber

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda pazartesi günü kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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5 Gündür Kayıp Olarak Aranan İshak Öztürk'ten Acı Haber

İstanbul Bağcılar’da pazartesi günü kayıp olarak bildirilen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda sinyal alındığı tespit edilen demans hastası İshak Öztürk için 5 gündür devam eden arama çalışmaları acı haberle noktalandı.

AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde Öztürk'ün, polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulunduğu tespit edildi. UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

NE OLMUŞTU?

İshak Öztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Öztürk'ü bulmak için ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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