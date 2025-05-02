Kayıp Üniversite Öğrencisinden Kahreden Haber

Kayseri'de 2 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi, boş bir arazide ölü bulundu. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kayıp Üniversite Öğrencisinden Kahreden Haber

Kayseri’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Burak İsmailoğulları (24), boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan İsmailoğulları için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, telefon sinyalinin en son Boğazköprü Mahallesi’nde tespit edilmesi üzerine bölgede arama başlatılmıştı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHH ekiplerinin çalışmaları sonucu genç öğrencinin cansız bedeni, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda bulundu.

Tabanca ile vurulmuş halde bulunan İsmailoğulları’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, genç öğrencinin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

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