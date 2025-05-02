Eskişehir’de Çalıların Arasında Gizlenmiş Pompalı Tüfek Bulundu

Eskişehir'in Uluönder Mahallesi'nde bir apartman bahçesinde, çalıların arasına saklanmış bir pompalı tüfek ortaya çıkarıldı.

Apartman sakinlerinden biri, bahçede şüpheli bir cisim fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalıların arasına gizlenmiş ve büyük ölçüde paslanmış tüfeği inceledi. Silah, budama çalışmaları sırasında gün yüzüne çıktı.

Anaokulu ve ilkokulun hemen yakınında bulunan tüfeğin herhangi bir suçla bağlantısının olup olmadığı, yapılacak kriminal inceleme sonrası netleşecek. Tüfek, polis ekiplerince delil torbasına konularak emniyete götürüldü.





Kaynak: İHA