Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Çanakkale'de geri manevra yaparken hızını alamayan bir sürücü denize düşmekten son anda kurtuldu. İki tekerleği boşluktan kalan aracın içindeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geri manevra yapan bir sürücü, aracıyla restoran masalarına çarptıktan sonra denize düşmekten son anda kurtarıldı.

Olay, dün gece saat 22.30 sularında ilçe limanında yaşandı. İddiaya göre alkollü olan Şerafettin Parlak, geri giderken otomobilin kontrolünü kaybederek sahildeki restoran masalarına çarptı. Araç denize doğru ilerlerken çevredeki vatandaşların uyarısıyla sürücü aracı son anda durdurdu.

İki tekerleği boşlukta kalan araçtan çıkarılan Parlak, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil belediyeye ait kepçeyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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