Mersin'de Kamyon Faciası! Önüne Kattığını Ezdi Geçti, Geriye Hurdalık Kaldı

Mersin Silifke'de kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, Kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete vurup, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Ucuz atlatılan kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde, Silifke OSB girişinde meydana gelen kazada, karayollarına ait bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. U.S. idaresindeki 33 AEL 92 plakalı kamyon, balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete çarptı.

Mersin'de Kamyon Faciası! Önüne Kattığını Ezdi Geçti, Geriye Hurdalık Kaldı - Resim : 1

Ardından iki otomobili önüne katan kamyon, otomobillerden birini başka bir otomobilin üzerine sürükledi ve bir tıra çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücü dahil kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Mersin Trafik kazası
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