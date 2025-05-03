Ünlü Komedyeni Tanıyabildiniz mi? Bebekliğini Paylaştı

Ünlü isimler zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken, komedyen Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medya paylaşımlarına jet hızıyla devam ediyor.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldürmeye devam ederken, bu kez de bebeklik fotoğrafını paylaştı. Ünlü komedyen bebekliğine ilişkin yalnızca 2 fotoğrafının olduğunu söylerken, sonrasında kullandığı ifadelerle gülümsetti.

Geçen ay 37’nci yaşını kutlayan başarılı komedyen, bebeklik dönemine ait 2 fotoğrafı olduğunu söylediği peş peşe paylaşımlarında "Ne kadar gergin bir bebekmişim. Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var. Diğerinde alnıma sinek konmuş ve başım kel. Şimdiki bebekler ne kadar şanslı” ifadelerini kullandı.

Sakallıoğlu, paylaşımının devamında ise "Şimdiki bebekler ne kadar şanslı. Çocuğumuz olursa her anını çekeceğim. Anası kurban olsun. Ama çok üşeniyorum valla çocuk yapmaya. Helal olsun size nasıl üşenmemişsiniz. Öyle alıştım ki rahata" dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLAMIŞTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 7 milyonu aşkın Instagram takipçisine ulaşan ünlü isim, sahne gösterilerine de hız kesmeden devam ediyor. Geçen ay 37 yaşına giren Yasemin Sakallıoğlu, doğum gününü de sahnede kutlamıştı. Gösterisinin sona ermesinin ardından kendisine sahnede bir kutlama yapılan Sakallıoğlu, gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekmişti.

Doğum gününde kendisini izlemeye gelen seyircilere teşekkür eden Sakallıoğlu, şu duygusal ifadeleri kullanmıştı:

“Annem beni doğururken çok mu mutsuzmuş bilmiyorum, ben hiçbir doğum günümde mutlu olmadım bugüne kadar. O yüzden bu bana o kadar güzel geldi ki teşekkür ederim."