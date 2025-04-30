Samsun’da Engelli Vatandaş 3 Gündür Kayıp: Aile Endişeli

Samsun’da yaşayan yüzde 80 engelli Muhammet Ali Gönültaş (3 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamıyor. İlkadım Yaşar Doğu Mahallesi’nden hastaneye giden Gönültaş’ın kaybolduğunu fark eden akrabaları, durumu polis ve jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medya üzerinden kayıp ilanları paylaşarak ve gelen ihbarları değerlendirerek Gönültaş’ı bulmaya çalışıyor.

'SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ'

Ağabeyinin 3 gündür kayıp olduğunu belirten Kerim Gönültaş, “Ağabeyim hem rahatsız hem de durumu sıkıntılı. Saathane’de, İlyasköy ve Toptepe Mahallelerinde görüldüğü yönünde bilgiler aldık. Buralara gidip araştırdım ama bulamadım. Güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Sağlığından endişeliyiz, bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

'3 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Gönültaş’ın akrabası Hayri Yararbaş ise, “Yeğenim hastaneye gittikten sonra kayboldu. Yüzde 80 engelli raporu var ve telefon kullanmıyor. Saathane Meydanı’nda kısa boylu biriyle görüldüğü söylendi. Polis ve jandarmaya kayıp ihbarı yaptık. 3 gündür haber alamıyoruz, engelli yeğenimin bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Saathane Meydanı’nda Gönültaş’ı gördüğünü iddia eden bir görgü tanığı, aranan şahsı başka bir kişiyle birlikte gezdiğini belirtti. Aile, Gönültaş’ın son görüldüğü bölgelerde vatandaşlara fotoğraflarını göstererek iz sürmeye çalışıyor. Yetkililer ve aile, Gönültaş’ın bulunması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti. Görenlerin veya bilgi sahibi olanların en yakın güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.

Kaynak: İHA