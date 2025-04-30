Giresun’da Kayıp Yusuf Alim Dere Kenarında Ölü Bulundu

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Güdül köyünde yaşayan 43 yaşındaki Yusuf Alim, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler, bölgede arama çalışması başlattı.

Bugün öğle saatlerinde, Alim’in cansız bedeni Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA