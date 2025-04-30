Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 3 Bin 200 İçimlik...

Salihli’de narkotik ekipleri ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu S.T.’nin üzerinde 3 bin 200 içimlik uç bonzai, uyuşturucu hap ve şerit metre bulundu. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 3 Bin 200 İçimlik...

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte yürütülen sokak denetimlerinde, durumundan şüphelenilen S.T. (21) adlı şahıs durduruldu.

S.T.’nin üst aramasında, A4 kağıda emdirilmiş halde 3 bin 200 içimlik uç bonzai, 6 adet uyuşturucu hap ve bir şerit metre ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yargılanan S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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