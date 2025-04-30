Zincir Marketlere Zabıta Denetimi
İstanbul’un Silivri ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerine devam ediyor. Denetim kapsamında uygunsuzluk tespit edilen ürünler imha edilirken, ilgili işletmeler hakkında işlem başlatıldı.
Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında raf ve kasa fiyatlarının uyumluluğu, son kullanma tarihleri geçmiş ürünler, genel hijyen şartları, tartı ve ölçüm cihazlarının doğruluğu detaylı şekilde kontrolden geçirildi. Denetimler esnasında uygunsuzluk tespit edilen ürünler tutanak altına alınarak imha edildi. İlgili işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA