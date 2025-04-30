Burdur'da İş Cinayeti! Bakımını Yaptığı Asansör Üstüne Düştü, Usta Hayatını Kaybetti

Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Yuvalak köyünde bulunan bir mermer fabrikasında dün saat 13.00 civarında trajik bir olay yaşandı. Fabrikaya asansör bakımı için gelen usta Halis Eryılmaz, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine asansör kasasının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eryılmaz’a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bir gün boyunca tedavi gören Eryılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA