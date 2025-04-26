Karaman'da İş Cinayeti: Üzerine Demir Kasa Düştü, Vardiye Amiri Öldü

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 46 yaşındaki vardiye amiri Mehmet Arısoy'un üzerine demir kasa düştü. Arısoy hayatını kaybetti.

Karaman'da İş Cinayeti: Üzerine Demir Kasa Düştü, Vardiye Amiri Öldü

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde hijyenik ürünleri üreten fabrikanın deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiye amiri olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Arısoy (46), fabrikanın çatısında bulunan internet kablosunu onarmak için üzerinde demir kasa yüklü forklifte bindi.

İş arkadaşının forkliftle çatıya kaldırdığı Arısoy, bir anda dengesini kaybederek içine bindiği demir kasayla birlikte aşağı düştü. Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kasanın altında kalan Arısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Arısoy'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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