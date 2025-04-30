Sultanhisar’da Öğrencilerin Güvenliği İçin Servis Denetimi

Sultanhisar Kaymakamlığı öncülüğünde, jandarma ve emniyet ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabaca, Eskihisar ve Salavatlı mahallelerindeki okullarda servis denetimleri gerçekleştirdi.

Okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, 3 servis aracı detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında 80 öğrenci, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yol alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için ek emniyet tedbirleri alındı. Yetkililer, öğrenci güvenliğine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA