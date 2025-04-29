Düzce’de Yangın Güvenliği Alarmı: Otel Faciası Sonrası Kapsamlı Denetim

Düzce Belediyesi, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından, Düzce Valiliği’nin talimatıyla kent genelinde yangın güvenliğine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Belediye bünyesinde oluşturulan denetim komisyonu, kamu binaları ve özel sektöre ait işletmelerde yangın güvenliği kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

İtfaiye, Zabıta ve İmar Müdürlüğü ruhsat birimlerinden oluşan ekipler, ilk etapta otel, öğrenci yurdu, pansiyon ve kreşlerdeki denetimlerini tamamladı. Yangın mevzuatına uygunluk açısından yapılan incelemeler, şimdi alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Denetimlerde, binaların yangından korunma sistemleri ve imar yönetmeliğine uygunluğu esas alınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği ve yangın güvenliği standartlarına uymayan yapılar için yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, bu çalışmaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA