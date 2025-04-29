Düzce’de Yangın Güvenliği Alarmı: Otel Faciası Sonrası Kapsamlı Denetim

Bolu Kartalkaya’daki 78 kişinin öldüğü otel yangınının ardından Düzce Belediyesi, kent genelinde yangın güvenliği denetimlerine başladı. Otel, yurt ve kreşlerin ardından alışveriş merkezlerinde devam eden denetimlerde, mevzuata uymayanlara yasal işlem uygulanacak.

Son Güncelleme:
Düzce’de Yangın Güvenliği Alarmı: Otel Faciası Sonrası Kapsamlı Denetim

Düzce Belediyesi, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından, Düzce Valiliği’nin talimatıyla kent genelinde yangın güvenliğine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Belediye bünyesinde oluşturulan denetim komisyonu, kamu binaları ve özel sektöre ait işletmelerde yangın güvenliği kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

İtfaiye, Zabıta ve İmar Müdürlüğü ruhsat birimlerinden oluşan ekipler, ilk etapta otel, öğrenci yurdu, pansiyon ve kreşlerdeki denetimlerini tamamladı. Yangın mevzuatına uygunluk açısından yapılan incelemeler, şimdi alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Denetimlerde, binaların yangından korunma sistemleri ve imar yönetmeliğine uygunluğu esas alınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği ve yangın güvenliği standartlarına uymayan yapılar için yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, bu çalışmaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Yangın Felaketi Sonrası Akılalmaz Öneri! Turizmcilerden Acentelere Rant Kapısı: 'Denetimi Onlar Yapsın'Yangın Felaketi Sonrası Akılalmaz Öneri! Turizmcilerden Acentelere Rant Kapısı: 'Denetimi Onlar Yapsın'Ekonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Düzce Yangın
Son Güncelleme:
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Giresun’da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti Giresun’da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Adana’da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı Adana’da Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı