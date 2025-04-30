Hatay’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 21 Göçmen Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün Antakya’da düzenlediği operasyonlarda, belgesiz 21 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 21 Göçmen Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 20-24 Nisan tarihleri arasında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi ve Topboğazı mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, 3 farklı araç durduruldu. Araçlarda ve Akasya Mahallesi’nde belirtilen bir ikamette yapılan aramalarda, geçerli oturma izni veya tanıtma kartı bulunmayan 21 göçmen şahıs tespit edildi.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirlenen K.A., M.M.M., T.S., A.K. ve E.B. adlı şüpheliler yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 21 göçmen şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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