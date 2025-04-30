10 Gün Önce Yulaf Ektikleri Tarlada Gördüklerine İnanamadılar

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Bölgeye AFAD, Jandarma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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10 Gün Önce Yulaf Ektikleri Tarlada Gördüklerine İnanamadılar

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy köyünde bir tarlada 7 metre çapında, 8 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Hüsamettin Büyükpınar’a ait arazide oluşan çöküntü köylüleri endişelendirdi. Olayın ardından bölgeye AFAD, Jandarma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek inceleme yapıldı.

10 Gün Önce Yulaf Ektikleri Tarlada Gördüklerine İnanamadılar - Resim : 1

Obruğun, köye yaklaşık 600 metre mesafede, 10 gün önce yulaf ekilen bir tarlada gece saatlerinde oluştuğu öğrenildi. Köy muhtarı Necati Gökkaya, aynı noktada 20 yıl önce de benzer bir göçük yaşandığını belirtti.

10 Gün Önce Yulaf Ektikleri Tarlada Gördüklerine İnanamadılar - Resim : 2

Gökkaya,"2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Jandarma ve AFAD ekibimiz gelerek incelemede bulundular. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu. Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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