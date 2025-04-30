Sahte Askerlik Raporu Çetesine Darbe! 'Joker' Operasyonunda Gözaltı Sayısı Yükseldi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılık koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı bireyler adına “joker” olarak adlandırılan engelli veya ağır sağlık sorunlu kişileri muayene ettirerek sahte “askerlik yapamaz” raporu düzenleyen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün, Şanlıurfa merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda ilk etapta 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35’e yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Aralarında “joker” olarak kullanılan 11 kişinin de bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, operasyonun suç şebekesinin çökertilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA