11 Kentte Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Muğla merkezli 11 kentteki eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şahıstan 12'si tutuklandı.

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11 Kentte Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Muğla İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kimliği belirlenen 18 şüphelinin faaliyet gösterdiği Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da adresleri de belirlendi.

Dün adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kaçak göçmenleri Muğla'ya getiren, konaklama imkanı sağlayan ve botla çıkış organizasyonu yaptığı saptanan şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de 5 ruhsatsız tabanca, 120 bin 300 TL, 1100 dolar, dijital materyaller ve 3 araç ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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