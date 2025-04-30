18 Yıl Hapsi Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Yakaladı

Eskişehir’de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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18 Yıl Hapsi Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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