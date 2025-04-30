18 Yıl Hapsi Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Yakaladı
Eskişehir’de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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