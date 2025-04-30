Kaputta Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Hatay’da aracın kaputuna giren yavru kediyi fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kedi, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.
Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde park halinde bulunan bir aracın kaputuna yavru kedi girdi. Araç kaputuna giren kediyi fark eden araç sahibi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi araç kaputundan çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan yavru kedi doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: İHA