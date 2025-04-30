Kaputta Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Hatay’da aracın kaputuna giren yavru kediyi fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kedi, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

Kaputta Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde park halinde bulunan bir aracın kaputuna yavru kedi girdi. Araç kaputuna giren kediyi fark eden araç sahibi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi araç kaputundan çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Kedi İtfaiye
Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 3 Bin 200 İçimlik... Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 3 Bin 200 İçimlik...
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
18 Yıl Hapsi Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Yakaladı 18 Yıl Hapsi Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Yakaladı
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı
SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar... SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...