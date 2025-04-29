ABD'de Kayıp Olarak Aranan Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Dünya genelinde artış gösteren kadın cinayetleriyle kararlı bir mücadele sürdürülmezken, son olarak ABD'nin Mississippi eyaletindeki Harrison County bölgesine iki ay önce taşınan 38 yaşındaki Joyce Gomez adlı kadın, 25 Nisan Cuma günü sonrasında ortadan kayboldu. Polis, Cumartesi günü kadını arama çalışmalarına başlarken, cinayet şüphesi olduğunu bildirdi.

Arama çalışmaları sonucunda geçtiğimiz pazar günü Gomez'in cansız bedeni ormanlık bir alanda bulundu. Polis şefi Daren Freeman, ellerindeki bilgilerle ilgili henüz açıklama yapamayacaklarını belirterek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Freeman, kısa süre içinde bir tutuklama beklediklerini ise sözlerine ekledi.

Henüz bir tutuklama açıklaması gelmezken, bölgeye şubat ayında taşındığı öğrenilen Joyce Gomez'in cansız bedeninin bulunduğu alanda öldürüldüğünün tahmin edildiği belirtildi. 38 yaşındaki kadının katil ya da katillerinin kim olabileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili bir görgü tanığından da söz edilmedi.

'HARİKA BİR İNSAN VE ANNEYDİ'

Facebook profiline göre Joyce Gomez, arkadaşları tarafından "çok iyi bir insan" ve "çok iyi bir anne" olarak tanımlandı. Bir arkadaşı vefatının ardından onun için "Lütfen beni bu kabustan uyandırın. Seni sonsuza kadar özleyeceğim Joyce Gomez. Bana karşı her zaman çok iyi olan harika bir arkadaştın. Huzur bulasın ve adaletin yerini bulacağını bilesin" diye yazdı.

Gomez'in arkadaşı olduğunu söyleyen bir başka kullanıcı ise "Kalbim çok kırıldı demek bile hislerimi anlatmaya yetmez. Joyce Gomez harika bir insan, harika bir anne ve inanılmaz bir arkadaştın" ifadelerini kullandı.