Fransa'da Yangın Faciasında 3 Çocuk Öldü: Bakan Göktaş'tan Rizeli Aileye Başsağlığı Telefonu

Fransa'da çıkan ev yangınında, Rize'nin Ardeşen ilçesine kayıtlı Kuru ailesinin üç çocuğu yaşamını yitirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi arayarak başsağlığı diledi ve devletin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Fransa'da Yangın Faciasında 3 Çocuk Öldü: Bakan Göktaş'tan Rizeli Aileye Başsağlığı Telefonu

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath bölgesinde yaşanan trajik bir yangın, gurbetçi bir Türk ailesinin hayatını kararttı. Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin, 11 yaşındaki Hatice ve 5 yaşındaki Melek Kuru alevlerin arasında kaldı.

Yangın yerinde hayatını kaybeden Ecrin ve Hatice'nin ardından, hastaneye kaldırılan küçük kardeşleri Melek Kuru da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayın ardından Fransız yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Türkiye ise bu büyük acıya sessiz kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuru ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Göktaş, "Ülkece acınızı paylaşıyoruz. Devletimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın daima yanındadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye mesajını ileten Göktaş, defin işlemleri ve psikososyal destek başta olmak üzere aileye her türlü yardımın sağlanacağını belirtti.

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