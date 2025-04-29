Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Zirvesi için Roma'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle Roma’ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetlisi olarak Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet EdecekCumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet EdecekSiyaset

Kaynak: İHA

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