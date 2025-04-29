Narin Davasında Flaş Gelişme! 15 Sanık İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Türkiye’nin yüreğini yakan minik Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanık hakkında savcı mütalaası açıklandı. Savcı, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

Son Güncelleme:
Narin Davasında Flaş Gelişme! 15 Sanık İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

Narin Davasında Flaş Gelişme! 15 Sanık İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

Diyarbakır'da cansız bedeni çuval içinde Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davada "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan 15 sanık için savcının hazırladığı mütalaa tamamlandı. Savcı, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

Narin Davasında Flaş Gelişme! 15 Sanık İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI

Sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, yanı sıra tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen 3 çocuk Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada 2 jandarma personeli de tanık olarak dinlenmişti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs’a ertelemişti.

Narin Güran Davasında İkinci Duruşma: 2 Jandarma Tanık Olarak DinlendiNarin Güran Davasında İkinci Duruşma: 2 Jandarma Tanık Olarak DinlendiGüncel

Narin Güran Cinayeti Davasında 15 Sanık Yarın Yeniden Hakim KarşısındaNarin Güran Cinayeti Davasında 15 Sanık Yarın Yeniden Hakim KarşısındaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Narin Güran Diyarbakır
Son Güncelleme:
Havalimanında Dudak Uçuklatan Operasyon: Çantadan Servet Çıktı! Havalimanında Dudak Uçuklatan Operasyon: Çantadan Servet Çıktı!
İki Grup Yorum Üyesi Terör Operasyonunda Gözaltına Alındı İki Grup Yorum Üyesi Gözaltına Alındı
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor