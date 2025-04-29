Narin Davasında Flaş Gelişme! 15 Sanık İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

Diyarbakır'da cansız bedeni çuval içinde Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davada "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan 15 sanık için savcının hazırladığı mütalaa tamamlandı. Savcı, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI

Sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, yanı sıra tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen 3 çocuk Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada 2 jandarma personeli de tanık olarak dinlenmişti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs’a ertelemişti.

Kaynak: DHA