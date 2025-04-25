Narin Güran Davasında İkinci Duruşma: 15 Sanık Bir Kez Daha Hakim Karşısında

Türkiye'nin günlerce gözyaşı döktüğü Narin Gürsan cinayetinde 15 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan şüpheliler ikinci duruşma için adliyede.

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Narin Güran Davasında İkinci Duruşma: 15 Sanık Bir Kez Daha Hakim Karşısında

Diyarbakır'da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor.

"Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, yanı sıra tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen 3 çocuk Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya katılmak üzere adliyeye getirildi.

Adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Narin Güran Davasında İkinci Duruşma: 15 Sanık Bir Kez Daha Hakim Karşısında - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın ardından cesedi derenin kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

6’sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan dava açıldı. Bu davalarda çocuk sanıkların dosyası, diğer sanıklarla birleştirilerek tek dosyada toplanmıştı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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