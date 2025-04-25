Türkiye Genelinde Dev IŞİD Operasyonu: 210 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen büyük çaplı operasyonun sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Yerlikaya, 49 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 210 IŞİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, söz konusu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, yerel emniyet müdürlüklerinin yoğun çalışmalarıyla başarıya ulaştı.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Konya, Kayseri ve çok sayıda diğer ilde yapılan operasyonlar, IŞİD örgütü üyelerinin yanı sıra örgüte finans sağladığı tespit edilen kişileri de hedef aldı.

Operasyonların detayları hakkında yapılan açıklamalarda, güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınlarla çok sayıda silah ve örgütsel döküman ele geçirildiği de belirtildi.

Emniyet güçlerinin söz konusu operasyonlarla, terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve ülke güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım attığı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi