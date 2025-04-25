Osmaniye'de Elektrik Akımı Faciası! Anne ile Kızı Yaşamını Yitirdi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Kışla Mahallesi’nde evlerinin yakınından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün, elektrik akımına kapıldı. Küçük kızını kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün de aynı akıma kapılarak ağır yaralandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırılan anne ve kızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntüler yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Yaşanan can kaybının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde teknik inceleme yapıldı. Elde edilen bulgulara göre, bölgede doğalgaz hattı döşeme çalışması yapan bir firmanın kazı sırasında elektrik kablolarına zarar verdiği ve bu nedenle kaçak akım oluştuğu tespit edildi.

9 GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde doğalgaz şirketine bağlı 9 kişi gözaltına alındı. Olay, ihmaller zincirinin iki cana mal olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İZMİR'DEN DERS ALINMADI...

Yaşanan trajik olay, akıllara İzmir'de yaşanan elektrik akımı faciasını getirdi. Geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılmış, ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin 48 şüpheli gözaltına alınırken, 14'ü tutuklanmıştı. İtiraz sonrası tutuklulardan biri serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu bulunduğu 8 kişinin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

Öte yandan yaşamını yitiren Öktemay'ın ailesi, son duruşmada davadan çekildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA-İHA