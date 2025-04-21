Süs Havuzunda Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

Kırklareli’de bir çay bahçesinde bulunan süs havuzunda meydana gelen elektrik çarpması olayında, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 3’e yükseldi.

Süs Havuzunda Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda, 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Küçük çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de suya atlayınca, henüz belirlenemeyen bir sebeple 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha ağır olan küçük M.K. buradaki tedavisinden sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli’de sürüyor.

Olay sonrası havuzda inceleme yapan TREDAŞ ekipleri, havuzda topraklama sisteminin bulunmadığını tespit etti. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan işletme sahibinin ardından, işletme ortağı H.D. ile elektrikten sorumlu S.A. da gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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