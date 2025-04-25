Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bu yıl da duygusal ve tarihi bir buluşmaya sahne oldu. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yüzlerce kişi, atalarının izinde binlerce kilometre yol katederek, geleneksel "Şafak Ayini" için Çanakkale'ye geldi.

Gece saatlerinde kent merkezinden hareket eden katılımcılar, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı. Uyku tulumları ve battaniyelere sarınarak sabahın ilk ışıklarını bekleyen kalabalık, tören alanına kurulan dev ekranlardan Çanakkale Savaşları'nı anlatan belgeselleri izleyerek tarihi yeniden yaşadı.

Avustralya'dan gelen Chris Brant, törene büyük amcasının anısını yaşatmak için katıldığını anlattı. 1915 yılında Gelibolu'da savaşırken yaralanan amcasının İngiltere'de iki yıl süren tedavi sonrası 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirten Brant, "Burada olmak, geçmişi hissetmek, yaşananları düşünmek insanın zihninde çok şey değiştiriyor" dedi.

Törene katılanlardan Jim Phillips ise Çanakkale'de bulunmanın savaşın ne denli yıkıcı bir gerçek olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Şafak ayini sadece bir anma değil, aynı zamanda barış için bir hatırlatma" diye konuştu.

Avustralyalı Davina Tuda da törenin anlamını şu sözlerle özetledi: "Bu belgeseli burada izlemek, savaşın sıradan bir istatistik olmadığını, yaşanmış bir trajedi olduğunu yüzünüze çarpıyor."

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan Şafak Ayini, gözyaşları ve sessizlik içinde gerçekleşti. Tören boyunca dalga sesleri, rüzgarın uğultusu ve tarihin ağırlığı yankılandı.

Anzak Günü, 25 Nisan 1915'te Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'ya çıkışını simgeliyor. Her yıl bu tarihte düzenlenen tören, sadece kaybedilenlerin yasını tutmakla kalmıyor; aynı zamanda barışın, dostluğun ve ortak hafızanın yeniden vurgulandığı bir simgeye dönüşüyor.

Kaynak: AA