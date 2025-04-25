Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar

Çanakkale Kara Savaşları 110 yıl sonra bir kez daha hatırlandı. Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bu yıl da duygusal ve tarihi bir buluşmaya sahne oldu. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yüzlerce kişi, atalarının izinde binlerce kilometre yol katederek, geleneksel "Şafak Ayini" için Çanakkale'ye geldi.

Gece saatlerinde kent merkezinden hareket eden katılımcılar, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı. Uyku tulumları ve battaniyelere sarınarak sabahın ilk ışıklarını bekleyen kalabalık, tören alanına kurulan dev ekranlardan Çanakkale Savaşları'nı anlatan belgeselleri izleyerek tarihi yeniden yaşadı.

Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar - Resim : 1

Avustralya'dan gelen Chris Brant, törene büyük amcasının anısını yaşatmak için katıldığını anlattı. 1915 yılında Gelibolu'da savaşırken yaralanan amcasının İngiltere'de iki yıl süren tedavi sonrası 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirten Brant, "Burada olmak, geçmişi hissetmek, yaşananları düşünmek insanın zihninde çok şey değiştiriyor" dedi.

Törene katılanlardan Jim Phillips ise Çanakkale'de bulunmanın savaşın ne denli yıkıcı bir gerçek olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Şafak ayini sadece bir anma değil, aynı zamanda barış için bir hatırlatma" diye konuştu.

Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar - Resim : 2

Avustralyalı Davina Tuda da törenin anlamını şu sözlerle özetledi: "Bu belgeseli burada izlemek, savaşın sıradan bir istatistik olmadığını, yaşanmış bir trajedi olduğunu yüzünüze çarpıyor."

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan Şafak Ayini, gözyaşları ve sessizlik içinde gerçekleşti. Tören boyunca dalga sesleri, rüzgarın uğultusu ve tarihin ağırlığı yankılandı.

Anzak Koyu'nda Geleneksel Şafak Ayini Yapıldı: 110 Yıl Sonra Atalarını Andılar - Resim : 3

Anzak Günü, 25 Nisan 1915'te Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'ya çıkışını simgeliyor. Her yıl bu tarihte düzenlenen tören, sadece kaybedilenlerin yasını tutmakla kalmıyor; aynı zamanda barışın, dostluğun ve ortak hafızanın yeniden vurgulandığı bir simgeye dönüşüyor.

Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldiAnzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldiGüncel

Kartal’da, Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılında ‘Savaş Eserleri Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildiKartal’da, Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılında ‘Savaş Eserleri Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildiİstanbul

Kaynak: AA

Etiketler
Çanakkale Gelibolu Çanakkale Savaşları
Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazaya Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak
Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü!
Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı Hayatını Kaybetti Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak
Depreme Çekim Sırasında Yakalandı! Armağan Çağlayan Korku Dolu Anlarını Paylaştı Depreme Çekimde Yakalandı! İşte O Anlar
Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazaya Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu