Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü

Adana’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

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Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü

Adana’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle merkez ve Çukurova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda biriken sular, trafikte yoğunluğa ve aksamaya neden oldu.

Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü - Resim : 1

Birçok noktada araçlar su birikintilerinin ortasında kalırken, Şair Hasibehatun Caddesi'nde devrilen bir ağaç yolu tamamen kapattı. Trafik ekipleri, kavşaklarda güvenliği sağlamak için önlem alırken, belediye personeli de biriken suları tahliye etmek amacıyla yoğun mesaiye başladı.

Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü - Resim : 2

Aralıklı olarak devam eden yağışın ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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