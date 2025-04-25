Adana'yı Sağanak Vurdu, Caddeler Göle Döndü

Adana’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle merkez ve Çukurova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda biriken sular, trafikte yoğunluğa ve aksamaya neden oldu.

Birçok noktada araçlar su birikintilerinin ortasında kalırken, Şair Hasibehatun Caddesi'nde devrilen bir ağaç yolu tamamen kapattı. Trafik ekipleri, kavşaklarda güvenliği sağlamak için önlem alırken, belediye personeli de biriken suları tahliye etmek amacıyla yoğun mesaiye başladı.

Aralıklı olarak devam eden yağışın ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA