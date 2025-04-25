Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü

İstanbul bir kez daha deprem korkusunu iliklerine kadar hissediyor. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce İstanbullu bu geciyi de parklarda geçirdi.

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Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları İstanbul'un dört bir yanında sürüyor. Sarsıntının üzerinden iki gün geçmesine rağmen, binlerce vatandaş korkudan evlerine dönemedi. Soğuk gecelerde parklar adeta açık hava kamplarına, arabalar sığınaklara dönüştü. Kimi çocuklar uykusuzluktan gözlerini açamazken, yetişkinler sırayla nöbet tutuyor.

Depremin vurduğu ikinci gecede İstanbul'un Bahçelievler ve Kağıthane ilçelerinde hayat adeta durdu. Evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, geceyi parklarda kurdukları çadırlarda geçirdi. Bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı, bazıları ise arabalarında sabahladı. Özellikle çocuklar yaşananları anlamakta zorlanırken, aileler çareyi park çardaklarını ışıklarla süsleyip güvenli hale getirmekte buldu.

Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü - Resim : 1

'EVLERİMİZE GİREMİYORUZ'

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'na ailesiyle sığınan Zülfikar Baran, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

“Sarsıntıdan çok korkunç bir ses duyduk. Çocuklar fırladı, biz de panikle kendimizi dışarı attık. Evde kalmayı denedik ama uzmanlar 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor deyince yeniden çadır kurduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü - Resim : 2

'ÇATLAK BİNALARA MECBUREN GİRİYORUZ'

Bahçelievler'de sokakta ailesiyle kalan bir kadın ise öfkesini gizleyemedi:

"3 yaşında, 2 yaşında çocuklarımız var. Çoğu bina çatlak, insanlar çalışmak zorunda, mecburen evlere dönüyorlar. Kimse ilgilenmiyor, herkes yalnız."

'ZORUNLU KAMP HAYATI'

Yenibosna Kuleli Parkı'nda çadır kuran Mustafa Karakuş ise yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"Uzmanlar 48 saat kritik dedi, saat tutar gibi bekliyoruz. Çocuklar korkudan uyuyamıyor. Bu resmen zorunlu kamp. Allah beterinden korusun ama bu da yeterince ağır."

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Kaynak: DHA

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