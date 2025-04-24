6.2'lik Deprem, Büyük İstanbul Depremini Tetikledi mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz Canlı Yayında Açıkladı

İstanbul, dün öğlen saatlerinden itibaren adeta deprem fırtınasıyla sarsılıyor. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürerken, büyük İstanbul depreminin etkilenip etkilenmediği merak ediliyor.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, tv100'de Kübra Par'la Ana Haber'de depremle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

'BAŞKA DEPREMİ TETİKLEME OLASILIĞI ZAYIF'

Prof. Dr. Okan Tüysüz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi

“Bu depremin başka bir depremi tetikleme olasılığı zayıf. Ama Marmara’da büyük bir deprem beklentisi var, bu depremde bu beklentiyi değiştirmedi. 17 Ağustos’tan beri bu bölgede zaten kaymakta olan yere bir yüzde 15’lik bir stres transferi bir tetikleme daha oldu, olacak depremi de öne çekti.

'BÜYÜK DEPREM BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR'

Dün 6.2’nin olduğu noktayla aşağı yukarı Yalova açıklarına kadar olan kesimde 80-90 km’lik bir fayın kırılmasını bekliyoruz. Bunu 17 Ağustos’tan beri bekliyoruz. Yüzde 65 olasılıkla yapılan hesaplamalara göre bunun 30 yıl içinde olacağı hesaplanmıştı daha sonra ki hesaplamalarda bu olasılık yüzde 49’a kadar geriledi. Ama bu olasılık sıfırlanmadı bu yüzde 49’luk olasılık da çok büyük ve önemli olasılık. Bundan dolayı bizim Marmara’da büyük deprem beklentimiz devam ediyor. Depremle mücadele tek başına olacak bir iş değil. Hem kişi olarak hepimizin mücadele etmesi gerekiyor, yerel idarenin, ailenin, mahalli idarenin ve merkezi idarenin bu konudaki aksaklıkları gidermesi gerekiyor."

Kaynak: tv100