Amasya'da Şiddetli Deprem

AFAD, Amasya'da saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde, 16.6 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliği 5.7 kilometre olarak kaydetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili olarak Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Amasya merkez olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi