Amasya'da Şiddetli Deprem
AFAD, Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kaydetti. Amasya Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
AFAD, Amasya'da saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde, 16.6 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Amasya)
Tarih:2025-04-24
Saat:20:20:07 TSİ
Enlem:40.58556 N
Boylam:35.97694 E
Derinlik:16.6 km
Detay:https://t.co/rL7cJTmf24@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliği 5.7 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2025
TATAR-(AMASYA) https://t.co/OJTl3aKffR
24.04.2025, 20:20:07 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Depremle ilgili olarak Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Amasya merkez olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi