Tuzla'daki Patlamada Yürekler Ağza Geldi! Eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı'ndan Kritik Uyarı: 'Çok Tehlikeli ve Ölümcül'

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı ve eski AKP Milletvekili Mustafa Öztürk, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisinde meydana gelen patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu. Çevrede hidrojen sülfür kaynaklı koku kirliliğinin oluştuğunu belirten Öztürk, "Kirliliği ortadan kaldırmaya çalışanlar mutlaka aktif karbonlu maske takmalılar. Çünkü hidrojen sülfür kirliliği ölümcüldür" dedi.

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Tuzla'da yürekleri ağza getiren bir patlama yaşandı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında patlama meydana geldi. Feci olayda 1'i ağır 5 işçi yaralanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşanan kazanın 'degister silosu' çökmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24.04.2025 tarihi saat 16.10 sıralarında Tuzla ilçesi Deri OSB içerisinde meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerini intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; Deri Organize Sanayi Arıtma Tesisinde çalışma sırasında digester silosunun çökmesi sonucu kaza meydana geldiği, 4’ü hafif 1’i belirsiz olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlattı. Atıkların dereye karışmaması için tedbir alındı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ekiplerin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesisindeki çamurun depolandığı siloda meydana gelen çökmenin ardından Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Olaya ilişkin inceleme başlatılmıştır."

ESKİ ÇEVRE BAKANI UYARDI

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı ve eski AKP Milletvekili Mustafa Öztürk, patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Çevrede ciddi koku kirliliği oluşmuştur. Hidrojen sülfür kaynaklı koku kirliliği insan sağlığı için çok tehlikeli ve toksiktir. Kirliliği ortadan kaldırmaya çalışanlar mutlaka aktif karbonlu maske takmalılar. Hakim rüzgar yönünde yaşayanlar hidrojen sülfür kirliliğine karşı uyarılmalı. Çünkü hidrojen sülfür kirliliği ölümcüldür."

Tuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama! 5 İşçi YaralıTuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama! 5 İşçi YaralıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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