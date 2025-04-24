Tuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama! 5 İşçi Yaralı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinde patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Son Güncelleme:

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Tuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama! 5 İşçi Yaralı - Resim : 1

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez PatladıGüncel
Ocakta Unutulan Yemek Patlamaya Neden Oldu: Ev Küle DöndüOcakta Unutulan Yemek Patlamaya Neden Oldu: Ev Küle DöndüGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
THY’den Biletlerde Tavan Fiyatı Kararı THY’den Biletlerde Tavan Fiyatı Kararı
Deniz Kumu Kullanılan Binalarda Büyük Risk: Uzmanlar Uyardı, Bu Belirtilere Dikkat Deniz Kumu Kullanılan Binalarda Büyük Risk: Uzmanlar Uyardı, Bu Belirtilere Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı