Tuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama! 5 İşçi Yaralı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinde patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme: