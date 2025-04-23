1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı

Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan 1,4 milyondan fazla kişinin yaşadığı Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden harekete geçti. Daha önce defalarca lav püskürterek endişe aktifliğini sürdüren yanardağ da 18. patlama gerçekleşti. Yanardağ çevresinde zararlı gazlara ilişkin uyarı yapıldı.

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1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı

Kısa süre önce ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini duyurmuştu.

1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı - Resim : 1

Yanardağın 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü açıklanmıştı. Bu püskürtmelerin en kısasının 13 saat, en uzunun ise 8 gün sürdüğü belirtilmişti. Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Son meydana gelen patlama ile birlikte 23 Aralık'tan bu yana 18.patlama gerçekleşti.

1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı - Resim : 2

Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları için uyarı yaptı.

1983'ten beri patlamaların devam ettiği yanardağda Aralık 2024'ten bu yana lav püskürtmeler sürüyor.

1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı - Resim : 3

Kaynak: AA

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