1,5 Milyon Kişi Ölümle Burun Buruna! Sonuncusu 8 Gün Sürdü, 4 Ayda 18 Kez Patladı

Kısa süre önce ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini duyurmuştu.

Yanardağın 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü açıklanmıştı. Bu püskürtmelerin en kısasının 13 saat, en uzunun ise 8 gün sürdüğü belirtilmişti. Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Son meydana gelen patlama ile birlikte 23 Aralık'tan bu yana 18.patlama gerçekleşti.

Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları için uyarı yaptı.

1983'ten beri patlamaların devam ettiği yanardağda Aralık 2024'ten bu yana lav püskürtmeler sürüyor.

Kaynak: AA