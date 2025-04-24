Deniz Kumu Kullanılan Binalarda Büyük Risk: Uzmanlar Uyardı, Bu Belirtilere Dikkat

Yapı malzemeleri üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nihat Kabay, beton karışımında kullanılan deniz kumunun, içeriğindeki tuz ve deniz kabukları nedeniyle donatı demirlerinin zamanla paslanmasına yol açtığını söyledi. Kabay’a göre, bu durum binanın taşıyıcı sistemini ciddi ölçüde zayıflatıyor ve olası bir depremde yıkım riskini artırıyor.

RİSKİN EN BELİRGİN GÖSTERGESİ

Deniz kumu kullanımının en net göstergelerinden birinin binanın bodrum katında oluşan çatlaklar ve demir aksamlardaki paslanmalar olduğuna dikkat çeken Kabay, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Nemli bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi gibi deprem riski yüksek alanlarda, bodrum katlardaki kolon ve kirişlerde meydana gelen paslanma ve çatlaklar, deniz kumu kullanıldığına işaret edebilir,” diyen Kabay, vatandaşlara kendi binalarını mutlaka gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

UZMANLARDAN DENETİM ÇAĞRISI

Bodrum katlara inerek kolon ve kirişlerdeki durumu kontrol etmenin önemine vurgu yapan Kabay, şu uyarıda bulundu: “Eğer gözle görülür şekilde paslanmış demirler veya nem kaynaklı çatlaklar varsa, bu durum binanızın taşıyıcı sisteminde sorun olduğunun işareti olabilir. Bu tür yapılarda yaşayanlar acil olarak uzman ekipler tarafından denetim yaptırmalı.”

Yapı güvenliğinin sadece deprem anında değil, her zaman öncelikli bir konu olması gerektiğini belirten uzmanlar, deniz kumu gibi düşük kaliteli malzemelerin kullanımının uzun vadede felaketlere davetiye çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi