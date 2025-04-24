İBB, İstanbul için Gün Verdi: Hazırlıklı Olun, Aniden Vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu pazar günü ve takip eden hafta içerisinde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

HAFTA SONUNA KADAR BAHAR HAVASI

İBB'den yapılan duyuruda, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında devam edeceği belirtildi.

HAVA KOŞULLARI ANİ VE SERT ŞEKİLDE DEĞİŞECEK

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağına dikkat çekildi.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Bu gelişmeyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği ve etkili rüzgarla birlikte yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA